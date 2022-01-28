Токаев избран председателем правящей в Казахстане партии «Нур Отан»

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателей правящей в стране партии «Нур Отан». Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

- Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии «Нур Отан», — гласит текст сообщения.

Кандидатуру Токаева предложил экс-глава государства Нурсултан Назарбаев, до этого занимавший пост председателя партии.

Ранее Токаев заявил, что ситуация в Казахстане после январских беспорядков полностью пришла в норму. Делается все возможное для защиты граждан, социума и страны в целом, добавил он. Напомним, начало 2022-го года в Казахстане ознаменовалось протестами массового характера. Население западных городов Жанаозен и Актау высказалось против того, чтобы были подняты тарифы на сжиженный газ в два раза.