Глава Амурской области Василий Орлов поручил выработать дополнительные меры поддержки населения и бизнеса в связи с новой волной коронавируса

Амурская область готовит новые антикризисные меры поддержки для населения и предприятий.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил подготовить новые меры поддержки для населения и бизнеса в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Утвердить новый антикризисный план в правительстве региона планируют до 1 марта 2022 года.

- Учитывая развитие пандемии и скорое появление на территории области нового штамма «омикрон», необходимо заранее вырабатывать новые антикризисные механизмы поддержки бизнеса и граждан в случае ухудшения эпидобстановки. И делать это в первую очередь необходимо в тесном и постоянном контакте с бизнес-сообществом, - подчеркнул Василий Орлов в пятницу, 28 января в ходе заседания штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области.

В прошлом году антикризисный план помог значительно смягчить негативные последствия пандемии. Областные власти разработали около 30 мероприятий, направленных на повышение занятости, социальную защиту населения и поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики. Объем налоговых льгот, полученных предприятиями Приамурья, превысил 2 млрд. рублей. Часть налоговых преференций для предпринимателей сохранится и в 2022 году. Около 30 млн рублей в виде субсидий было выделено 142 организациям общепита и детским игровым комнатам. Еще 117 млн рублей бизнес получил на модернизацию производства, ремонт помещений и первоначальные взносы по лизингу. Предприятиям Приамурья предоставили льготные кредиты на сумму 308 млн рублей по ставкам от 1% годовых.

Большой пакет мер поддержки в прошлом году был реализован для стабилизации ситуации на рынке труда. В результате число безработных в Амурской области сократилось в два раза. В конце прошлого года в регионе был зафиксирован самый низкий регистрируемый уровень безработицы за последние 10 лет – 1,4% от численности рабочей силы. Областные центры занятости нашли новые рабочие места для 9,5 тысяч человек. 576 безработных прошли курсы обучения, еще 46 жителей региона открыли собственное дело, получив субсидию в размере 145 тыс. рублей. Благодаря областным субсидиям более 130 работодателей создали около тысячи временных рабочих мест.

- Проделанная работа принесла положительные результаты. Численность занятых в секторе малого бизнеса в 2021 году составила 108 тысяч человек. Это почти на 2 тысячи больше, чем в 2020 году, - отметил губернатор Василий Орлов.