Путин обсудит с Си Цзиньпином гарантии безопасности в Европе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином отношения между РФ и США, в частности гарантии безопасности в Европе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это и стратегическая стабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, России с НАТО, региональные проблемы», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, российский и китайский лидеры намерены провести в Пекине полно форматные переговоры. По словам представителя Кремля, политики «сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества», в том числе торгово-экономические проекты, энергетику, инвестиционное сотрудничество и космос.

Как писал сайт kp.ru, встреча Путина с Си Цзиньпином состоится 4 февраля 2022 во время открытия Зимней олимпиады в Пекине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что планируются полноформатные переговоры.