Лавров назвал хамством угрозы США выслать посла России из Вашингтона

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радиостанций «Комсомольская правда», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва» назвал хамством угрозы Соединенных Штатов Америки выслать российского посла из Вашингтона.

- Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления, что «если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединенных Штатов», если это хамство будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия, — сказал министр.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что США уклоняются от исполнения пунктов договора с Россией об оказании правовой помощи по уголовным делам. Также глава российского МИД добавил, что проблема является «многогранной». В частности, необходимо добиваться реализации договоров о предоставлении правовой помощи по уголовным делам, чего Штаты откровенно избегают, подчеркнул он.