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Политика28 января 2022 10:37

Лавров предложил ввести льготы для соотечественников, которые хотят вернуться на родину

Глава МИД России подчеркнул, что необходимо таким людям создать максимально комфортные условия
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил ввести "максимальные льготные условия" для соотечественников, которые переезжают в Россию из стран Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он заявил в большом интервью сразу четырем российским радиостанциям: "Комсомольской правде", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва".

"В интересах всех стран СНГ — чтобы все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились, где они прижились, - уточнил Лавров. - Конечно, это требует устранения любых форм проявления дискриминации".

Однако для тех случаев, когда люди хотят переехать в Россию, необходимо создать максимально комфортные условия, подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что в 2021 году в России действовали более 80 региональных программ по переселению.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же интервью Сергей Лавров, объясняя проблему ущемления русскоязычного населения в странах бывшего Советского Союза, выразил мнение, что неизбежен исторический период, в котором получившее независимость государство стремится утвердить свою национальную идентичность.