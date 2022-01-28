Лукашенко пригрозил Литве перекрыть транзит ее товары через Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Литве перекрыть транзит литовских товаров через территорию республики в Китай.

Таким образом белорусский лидер отреагировал на то, что Литва не пускает в свои порты товары из Белоруссии.

«Вы же угробите свое портовое хозяйство, там грузы будет некому грузить. Вот договоримся сейчас с Россией, и там [в портах Литвы] никакие грузы грузиться не будут, мы будем грузить все российские и белорусские грузы в российских портах», - заявил глава республики в пятницу, 28 января, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Лукашенко заявил, что остановится транспорт в Литве, а Белоруссия его не пропустит свою территорию. «Забудете эту дорогу. А с Россией договоримся, и по другим дорогам не попадете», - предупредил белорусский лидер.

Напомним, Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, также обвинил западные страны в провоцировании нефтяного конфликта между Россией и Белоруссией, а также заявил, что Запад потратил свыше 6 млрд долларов на то, чтобы разрушить республику в период президентских выборов в 2020 году.