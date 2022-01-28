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В мире28 января 2022 11:04

Лукашенко назвал условие, при котором "уйдет на покой"

Лукашенко заявил, что уйдет в отставку, если так решит белорусский народ
Анастасия КУРДЮКОВА
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Лукашенко заявил, что уйдет в отставку, если так решит белорусский народ

Лукашенко заявил, что уйдет в отставку, если так решит белорусский народ

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 28 января в ходе своего обращения к Национальному собранию и народу республики сообщил, что готов прекратить свою политическую деятельность и "уйти на покой", потому что уже "сделал своё дело".

Напомним, что уже через месяц 27 февраля 2022 года в республике состоится референдум по внесению дополнений и изменений в Конституцию Беларуси. Если большинство граждан проголосуют за эти поправки, то в стране появится новый орган власти - Всебелорусское народное собрание. Собрание будет наделено широчайшими полномочиями, в частности, оно сможет сместить президента или направить военных для участия в боевых действиях. Кроме того, в новой версии Конституции есть пункт, который гласит, что прекративший исполнения своих полномочий глава государства не может быть привлечен за какие-либо действия, совершенные за время президентствования.

В ходе выступления Лукашенко также заявил, что рассчитывает на поддержку белорусов на референдуме по Конституции и в дальнейших преобразованиях в стране.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что глава Республики Беларусь обвинил западные страны в разжигании белорусско-российского нефтяного конфликта и спонсирование развала республики в период президентских выборов 2020 года.