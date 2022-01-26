Совфед одобрил пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном тюремном сроке для педофилов, ранее судимых за изнасилование несовершеннолетних, и для тех, кто впервые совершил насилие в отношении двух и более детей. Закон был одобрен на пленарном заседании Совфеда в среду, 26 января.

Согласно документу, максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы устанавливается для педофилов за повторное изнасилование несовершеннолетних, а также

для педофилов, впервые изнасиловавших двух и более несовершеннолетних. Кроме того, пожизненный срок предусмотрен, если насильственные действия против ребенка «сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Законом увеличен возраст потерпевших: пожизненное заключение может грозить тем, кто изнасиловал лиц, в возрасте от 14 до 18 лет.

Как писал сайт kp.ru, в декабре прошлого года депутат Государственной думы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертельную казнь для педофилов.

В конце 2021 Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.