Медведев: Три выходных лучше, чем два

Дмитрий Медведев. Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ходе интервью ведущим российским СМИ рассказал, что пандемия создала условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе.

"Четырехдневная рабочая неделя - почему-то, когда я об этом сказал на сессии МОТ, возникло такое шоковое состояние, как будто бы это какое-то откровение. Это же надо, покушение на основы. Кто-то аплодировал, говорил: "Правильно, надо меньше работать!" Кто-то говорил: "Он совсем с ума сошёл, что ли? И так денег не хватает, а четыре дня если будешь работать, будешь меньше получать" и так далее", - приводит слова зампреда Совбеза РФ РИА Новости .

Медведев напомнил, что впервые о переходе на четырехдневную рабочую неделю заговорили ещё в 1960-е годы. В настоящий момент многие страны внедрили такую систему в качестве эксперимента. По словам экс-президента, для того, чтобы сократить рабочую неделю, страна должна быть подготовлена экономически.

"Мы все прекрасно понимаем, что человек должен восстанавливаться, что три выходных дня лучше, чем два, согласитесь. Но это нельзя делать просто росчерком пера. Я так, кстати, никогда не говорил, что с такого-то числа надо внедрить четырехдневную рабочую неделю. Нет, конечно. Это нужно делать, к этому нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок", - пояснил Дмитрий Анатольевич.

Зампред совета безопасности убежден, что к этому нужно стремиться и напомнил, что всего-лишь 60 лет назад в стране была шестидневная рабочая неделя. При этом он заявил, что для перехода нужно чтобы "вызрели" предпосылки.

"Они, кстати, начинают появляться", - подчеркнул Медведев.

Пандемия создала условия для развития тренда на сокращение рабочих дней в неделе, уверен политик. Он также отметил, что переход должен осуществиться без потерь процента заработной платы.

"Никто никогда не говорил, что четырёхдневная рабочая неделя – это минус в деньгах. Нет, конечно", - уверил зампред Совбеза РФ.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Дмитрий Медведев называл бедность ключевой проблемой России.