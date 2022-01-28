Медведев назвал бедность ключевой проблемой России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что самая главная проблема нашей страны – бедность населения, поскольку именно с низкими доходами россиян связаны многие другие проблемы, в том числе рост преступности и коррупция, а также здоровье нации.

«Проблема бедности, низких доходов – это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем», - сказал зампред Совбеза в интервью ведущим российским СМИ.

Дмитрий Медведев отметил, вызовов в нашем государстве немало, перечислив некоторые из них: «проблема развития экономики, проблема коррупции, технологические проблемы, проблемы технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики».

«Все это в повестке дня. Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в беседе с журналистами Медведев говорил, что Россия сможет обойтись без платежей в долларах США, заменив их на другую валюту – например, евро или юани.

Кроме того, он упрекнул НАТО в том, что альянс не сдержал обещание не расширяться на восток, а теперь и вовсе «лезет совсем прямо на наши границы». По словам замглавы Совбеза, лучший способ избежать войны – договариваться по гарантиям безопасности с учетом того, что недопустимо обеспечивать безопасность одной стороны за счет ущемления этого права другой.

Дмитрий Медведев также объяснил, почему Россия не может размещать военные базы на Кубе и в Венесуэле, а сценарий прямого столкновения с НАТО назвал «самым драматическим, просто катастрофическим».