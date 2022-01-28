США надеются на продолжение контактов Лаврова и Блинкена по гарантиям безопасности

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки надеются на продолжение контактов главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена после того, как Москва изучит ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Салливан.

По его словам, Вашингтон выдвинул предложения, касающиеся систем вооружений на Украине, военных учений и ракет в Европе. Салливан считает, что инициативы имеют потенциал для усиления безопасности США, а также отвечают на озабоченности России.

- Госсекретарь Блинкен и министр Лавров провели ряд телефонных переговоров, встречались лично, например, на прошлой неделе. Я надеюсь и ожиданию, что эти консультации продолжится после того, как российское правительство проанализирует документ, который я передал ранее, — сказал Салливан.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал ответные меры в случае неудачных переговоров по гарантиям безопасности, отметив, что об этом ранее уже говорил российский лидер Владимир Путин. Лавров отметил, что на сегодняшний день идет межведомственная проработка ответов НАТО на гарантии безопасности. По его словам, ответ на фоне бумаги, которую прислали нам из Североатлантического альянса, является «прям образцом дипломатических приличий», а также дышит «исключительностью» и «особым предназначением».