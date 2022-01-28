Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал ответные меры в случае неудачных переговоров по гарантиям безопасности, отметив, что об этом ранее уже говорил российский лидер Владимир Путин.

«Президент уже говорил - если наши попытки договориться о принципах безопасности не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры. Какие? Разные. Президент сказал - буду принимать решение на основе тех решений, которые предоставят военные», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что на сегодняшний день идет межведомственная проработка ответов НАТО на гарантии безопасности. По его словам, ответ на фоне бумаги, которую прислали нам из Североатлантического альянса, является «прям образцом дипломатических приличий», а также дышит «исключительностью» и «особым предназначением».

Как писал сайт kp.ru, Лавров также заявил, что Североатлантический альянс больше месяца изучал российские «предельно простые» предложения по гарантиям безопасности, однако дали ответ только накануне. Как он отметил, этот ответ в западном стиле, «тень на плетень», однако имеются и «рациональные зерна».

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью сразу четырем российским радиостанциям: «Комсомольской правде», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

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