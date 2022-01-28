Главной темой переговоров Шольца и Байдена станут отношения с Россией

Отношения с Россией станут центральной темой переговоров Олафа Шольца и Джо Байдена Фото: REUTERS

Одной из главных тем переговоров канцлера Германии Олафа Шольца и президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена станут отношения с Россией, заявил журналистам официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу, 28 января 2022 года.

"Актуальные вопросы безопасности в Европе и отношения с Россией будут, конечно, одной из центральных тем переговоров Шольца и Байдена", - уточнил Хебештрайт.

Он также напомнил, что США являются важным партнером Германии и союзником по НАТО.

Встреча лидеров ФРГ и Соединенных Штатов запланирована на понедельник, 7 февраля. Планируется, что диалог пройдет в Вашингтоне.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер Германии призвал Россию оценить выгоду от сотрудничества с Западом и признать, что "сила в правде" (right makes might). По его словам, в случае "российской агрессии" Берлин намерен "отстаивать территориальную целостность Украины", и в Москве знают об этом.