Канцлер Германии призвал Россию признать, что «сила в правде»

Новый канцлер Германии Олаф Шольц Фото: REUTERS

Новый канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию оценить выгоду от сотрудничества с Западом и признать, что «сила в правде» (right makes might). По его словам, в случае «российской агрессии» Берлин намерен «отстаивать территориальную целостность Украины», и в Москве знают об этом, передает агентство Bloomberg.

«Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», - приводит агентство выдержки из текста речи Шольца, подготовленной для Всемирного экономического форум (ВЭФ).

Немецкий канцлер во время выступления на форуме также планирует предложить России «осознать, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, в ходе которых она заявила, что альтернативы добрым отношениям между двумя странами не существует.

Лавров же сказал, что Москва не может принять никаких требований по поводу действий своих войск и собственной армии, поскольку все маневры проходят исключительно внутри страны, а под «эскалацией», о которой говорят на Западе, имеется в виду наличие российских войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке. Этим, как подчеркнул дипломат, занимается каждое государство.

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