В Центробанке РФ отметили тенденцию к ужесточению регулирования криптовалют в мире

В Центробанке РФ заявили, что запреты в отношении криптовалют не помешают выводу средств россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России видит тенденцию к ужесточению регулирования криптовалют в мире. Такое заявление сделала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова, отметив пример Китая.

Глава департамента уточнила, что на сегодняшний день единого подхода регулятор не выработал, но «общая тенденция однозначно в сторону ужесточения регулирования».

«В первую очередь, конечно, яркий пример – Китай, который в прошлом году запретил операции с криптовалютой. Также регуляторный запрет планирует Индия», - заявила она в интервью YouTube-каналу InvestFuture.

При этом Данилова отметила, что у российских граждан не возникнет проблем при выводе средств из криптовалют, если даже будут введены предложенные в консультативном докладе регулятора запреты в отношении данной валюты.

«Если такое решение будет принято, и будут внесены изменения в закон, все равно, естественно, граждане смогут продать криптовалюту на иностранной бирже и вернуть свои средства в Россию», - пояснила директор департамента.

Кроме того, Данилова указал на необходимость декларировать полученные средства, отметив, что у банка возникнет вопрос о легальном происхождении данных денег. «После этого будет возможно вернуть полученные средства при продаже криптовалют в российскую финансовую систему. Проблем здесь не будет», - добавила она.

Напомним, Центробанк РФ предложил полностью запретить выпуск, майнинг и оборот криптовалют на территории России. Вместе с тем регулятор не предлагает запрещать владение криптовалютами в юрисдикции, однако отмечает необходимость ввести штрафы за их использование при платежах для граждан и российских компаний.