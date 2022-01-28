Госдума собирается весной 2022 принять закон о штрафах для тех, кто выбрасывает животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закон о штрафах в размере до 30 тысяч рублей за избавление от домашних животных и выброс питомцев на улицу, могут принять весной этого года. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, призвав к ответственности за домашних животных.

«Бездомные собаки когда-то были домашними. И должна быть ответственность для тех, кто выбрасывает животных на улицу. Она будет введена. Рассчитываем, что наше предложение по штрафам до 30 тысяч рублей для избавившихся от питомцев будет принято в ближайшее время, в весеннюю сессию», - приводит РИА Новости слова депутата.

Бурматов уточнил, что данная поправка внесена в Кодекс об административных правонарушениях, отметив, что в данном случае потребуются решения, связанные с учетом и идентификацией животных, которые на сегодняшний день Госдума прорабатывает совместно с Минсельхозом.

Напомним, накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об ответственности за инциденты с нападением бродячих собак на людей, предложив ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. Кроме того, он указал на необходимость разработать меры поддержки гражданских инициатив, таких как приютов для животных, со стороны региональных и местных бюджетов.