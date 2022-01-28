Медведчук призвал Зеленского откликнуться на предложение Лаврова и сесть за стол переговоров Фото: REUTERS

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо откликнуться на предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приехать в Россию для обсуждения нормализации двухсторонних отношений между Москвой и Киевом.

«Это предлагает Россия. Так может надо откликнуться на эти предложения, сесть за стол и через мирные переговоры добиваться мира, а не говорить о войне, о вторжении и просить коллег, западных партнеров усиливать санкции против России», - сказал украинский депутат в пятницу, 28 января, в эфире телеканала Россия-24.

По словам Медведчука, переговоры станут продуктивным способом для установления мира. «И политические силы России, чтобы они как ответную реакцию не предлагали поставлять оружие на Донбасс. Ведь это ответная реакция на то, что сегодня поставляют США, страны НАТО в Украину», - отметил он.

Напомним, сегодня, 28 января, в ходе интервью радиостанциям глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что президент России Владимир Путин готов провести переговоры с украинским лидером, если эти переговоры будут касаться нормализации отношений между Москвой и Киевом.