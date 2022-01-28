Путин и Макрон обсудили российские предложения по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон в пятницу, 28 января, провели телефонные переговоры на тему предложений по гарантиям безопасности. Россия представила их для США и НАТО, а накануне получила от сторон письменные ответы на свои доводы.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин сообщил Макрону, что США и НАТО в ответах по предложениям РФ проигнорировали вопрос о принципе неделимости безопасности. Также они проигнорировали вопросы принципиальной озабоченности, которые волнуют Москву.

Отмечается, что в итоге президенты договорились продолжить диалог по всему комплексу вопросов европейской безопасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО больше месяца изучало российские "предельно простые" предложения по гарантиям безопасности, однако дали ответ только накануне. По его словам, этот ответ в западном стиле - "тень на плетень".