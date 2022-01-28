Лавров заявил, что НАТО ответили на гарантии безопасности в "западном стиле"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО больше месяца изучало российские «предельно простые» предложения по гарантиям безопасности, однако дали ответ только накануне. По его словам, этот ответ в западном стиле, «тень на плетень», однако имеются и «рациональные зерна».

«Сейчас американцы и НАТО изучали больше месяца наши предложения. Мы получили только позавчера ответы в западном стиле - наводят тень на плетень, но есть рациональные зерна по второстепенным вопросам», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что Москва не хочет войны. «Если это зависит от РФ, войн не будет. Войн не хотим, но наступать грубо на наши интересы не позволим», - подчеркнул он.

Напомним, днем ранее, 27 января, Лавров заявил, что содержание ответа американской стороны на предложения по гарантиям безопасности в Европе позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако по второстепенным темам. Как он подчеркнул, США не дали ответ на самый главный вопрос, который касается нерасширения НАТО на восток.

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью сразу четырем российским радиостанциям: «Комсомольской правде», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.