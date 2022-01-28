Голикова сообщила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4% Фото: Олег ЗОЛОТО

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России не изменился и по-прежнему находится на отметке 64,4%, рассказала заместитель правительства страны Татьяна Голикова.

Как сообщила вице-премьер журналистам, сейчас вакцинация первым компонентом препаратов от коронавируса проведена 83 674 549 раз, полная вакцинация – 79 269 115 раз. По ее словам, снижение уровня коллективного иммунитета особенно заметно в Ненецком автономном округе, Чечне, Москве, Московской, Ивановской и Костромской областях. Это вызвано постепенным исчезновением иммунитета у вакцинированных и переболевших COVID-19, объяснила она.

Голикова порекомендовала сделать прививку от коронавируса тем, кто вакцинировался или перенес болезнь больше шести месяцев назад. Вакцинация, подчеркнула вице-премьер, защищает от тяжелого течения коронавируса, в том числе при заболевании штаммом «Омикрон».

Как писал сайт kp.ru, ранее Голикова сообщила, что лидируют по уровню коллективного иммунитета Севастополь, где этот показатель составляет 90,5%, Санкт-Петербург с 84,6% и Карелия, где он достиг 83%.