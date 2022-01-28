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В мире28 января 2022 14:31

Столтенберг заявил, что среди союзников по НАТО есть разногласия по вопросу помощи Украине

При этом у альянса нет планов по размещению своих боевых подразделений в стране
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди союзников по альянсу есть некоторые разногласия о том, какую конкретно помощь необходимо оказывать Украине в настоящее время. Об этом он рассказал в пятницу, 28 января, в ходе выступления на онлайн-конференции.

"Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнёром… Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть", - сообщил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что у альянса нет планов по размещению своих боевых подразделений на Украине. Хотя некоторые союзники по альянсу готовы поставлять Киеву военное оборудование в качестве помощи.

"Ряд стран, такие как США и Канада, Британия направляют на Украину инструкторов, оборонительное вооружение", - напомнил Столтенберг.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно «потерял связь с реальностью», его заявления трудно рассматривать всерьез, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.