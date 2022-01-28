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В мире28 января 2022 14:48

Венгрия обсуждает размещение дополнительных сил НАТО на своей территории

Минобороны страны ведет переговоры по данному вопросу
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Венгрия и НАТО обсуждают размещение дополнительных сил альянса на территории страны

Венгрия и НАТО обсуждают размещение дополнительных сил альянса на территории страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что минобороны страны получило от Соединенных Штатов Америки запрос на размещение дополнительных иностранных сил на венгерской территории. Сейчас военное ведомство ведет переговоры по данному вопросу.

- Мы действительно получили запрос от США на размещение иностранных войск. Министерство обороны согласовывает этот вопрос. О тысяче человек я ни от кого не слышал, — сказал он в ходе брифинга.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди союзников по альянсу есть некоторые разногласия о том, какую конкретно помощь необходимо оказывать Украине в настоящее время. Он отметил, что у альянса нет планов по размещению своих боевых подразделений на Украине. Хотя некоторые союзники по альянсу готовы поставлять Киеву военное оборудование в качестве помощи.