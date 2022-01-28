Минтруд подтвердил планы создать Социальный фонд России

Минтруд подтвердил сообщения о создании Социальный фонд России Фото: Владимир ВОРСОБИН

Министерство труда официально подтвердило информацию о планах создать Социальный фонд России, объединив Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Ведомство также предложило с 1 января 2023 ввести единый тариф по страховым взносам, который предусматривает перечисление взносов для пенсионного и социального страхования единым платежом.

Минтруд полагает, что в результате этого в 2025 году максимальное пособие по уходу за ребенком составит более 57 тысяч рублей, максимальное пособие по беременности — 660,9 тысяч рубелей, максимальное пособие по временной нетрудоспособности — до 143,5 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минтруд выступил с инициативой слияния Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Уточнялось, новая структура получит название Социальный фонд. Она будет внебюджетной. Координировать работу фонда будут Минтруда и специально созданный наблюдательный совет. По замыслу инициаторов объединения ПФР и ФСС, за счет общей взносооблагаемой базы для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование немного вырастет нагрузка на бизнес, но зато некоторые социальные выплаты удастся поднять в полтора раза.

Законопроект о слиянии ПФР и ФСС планируют внести в Госдуму на рассмотрение в весеннюю сессию, уточняет издание со ссылкой на свои источники.