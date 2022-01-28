Зеленский назвал неправдой заявления Запада о «завтрашней» войне на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры пытаются создать впечатление о «завтрашней» войне в стране, однако это неправда. Из-за нагнетания паники Украина несет экономические потери, сообщил глава государства.

Зеленский также опроверг сообщения, что у него возникли недопонимания с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он также допустил, что пообщается с американским коллегой через несколько недель.

Украинский лидер призвал Запад «открыто сказать», вступит ли страна в НАТО и отметил, что страна продолжит развивать армию вне зависимости от наличия членства в альянсе.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что военное ведомство постоянно оценивает обстановку на расстоянии до 200 километров от границы с Россией, и на сегодняшний день угроза «вторжения» на украинскую землю отсутствует.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. А сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности». При этом Песков не исключает провокаций для оправдания таких заявлений.