Как отмечают дипломаты, этот шаг стал ответом на "неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия расширила список невъездных представителей ЕС. Об этом в пятницу, 28 января, заявил российский МИД на своем официальном сайте.

Как отмечают дипломаты, этот шаг стал ответом на "неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России". В МИД напомнили, что Россия неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования нелегитимного в международно-правовом отношении инструментария односторонних ограничений.

"В связи с принятыми ЕС решениями Москва открыто заявляла, что оставляет за собой право на ответные действия. Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена в представительство Европейского союза в России в установленном порядке.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал ответные меры в случае неудачных переговоров по гарантиям безопасности, отметив, что об этом ранее уже говорил российский лидер Владимир Путин.