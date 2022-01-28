Российские дипломаты покинут США 30 января 2022

27 российских дипломатов покинут США 30 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники российской дипмиссии готовятся покинуть страну. 27 дипломатов уедут из США к 30 января 2022 года, еще 28 - к концу июля.

Как сообщил Антонов, дипломаты покидают США в соответствии со списком, переданным дипмиссии.

"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа", - рассказал российский посол в Facebook.

После этой высылки в посольстве России в США останется 184 работника, в числе которых административно-технический персонал.

Как ранее писал сайт kp.ru, эвакуация западными странами семей дипломатов с Украины говорит о том, что России тоже стоит задуматься о мерах безопасности для своих сотрудников в этой стране, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.