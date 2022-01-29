Байден объявил о скорой переброске военных США в Восточную Европу и в страны НАТО Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден 29 января объявил о скорой переброске американских военных в Восточную Европу и в страны НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американский лидер отметил, что такой шаг будет предпринят "в ближайшем будущем", но когда именно, он утонять не стал.

- Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много, - объявил Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

17 декабря 2021 года российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документах речь шла о необходимости исключения продвижения НАТО на Восток и присоединения к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.