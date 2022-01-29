Психолог рассказала, что говорит аватарка в соцсети о человеке Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Соцсети плотно вошли в нашу жизнь. К выбору фото для своих страниц одни подходят очень ответственно, заказывая профессиональные фотосессии. Другие не утруждают себя и ставят в хронику картинки из Сети или своего кота.

Психолог Анна Белявская объяснила, что может сказать о человеке его аватарка на странице.

- Любая наша заставка — это своеобразный портрет нашего внутреннего мира, нашего внутреннего состояния, — подчеркивает эксперт в беседе с Пятым каналом.

Животное

Те, кто выбирают животных в качестве главного фото, инфантильны. Зачастую им сложно сделать выбор, и они перекладывают с себя ответственность.

Селфи

Это популярный вид заставок, такие кадры тоже указывают на психологические особенности характера.

- Те, кто делает селфи, старается снять себя с максимально выгодных ракурсов. Это элементы нарциссического расстройства, — раскрыла секрет психолог.

Таким людям сложно строить отношения с окружающими.

Со спины или с прикрытым лицом

Если снимок сделан со спины или лицо скрыто шляпой, волосом, то владелец странички зажатая персона.

Как правило эти люди долго не открывают свой мир посторонним.

Открытое лицо

Кадры с открытым лицом выбирают зрелые сформировавшиеся люди. Как правило они уверены в себе и открыты.

На фоне роскоши

Предметы роскоши на аватарке указывают на жизненные цели человека. В данном случае они вполне конкретные.

Фото в полный рост

На снимках в полный рост сложно разглядеть человека. Лицо почти не видно и это тоже указывает на определенную неуверенность в себе.

Природа

Радуга, небо, реки, горы и другие кадры окружающего мира укажут на романтичную и, скорее всего, творческую натуру.

Откровенное фото

Такие кадры говоря о проблемах у владельца страницы. Это трудности в личной жизни и восприятии противоположного пола.

В кругу семьи

Эти люди гордятся успехами своих семейных отношений и спешат заявить о них всему миру.

Тем временем психологи назвали 7 типов людей, от которых нужно держаться подальше. Некоторые люди отнимают силы, другие сбивают с пути, общение с третьими опасно для здоровья и психики. Все вместе они формируют нездоровую среду, в которой гибнут лучшие начинания, пишет Life.

Стоит отметить, что существует категория информации, к распространению которой нужно относиться особенно аккуратно при общении в интернете: на форумах, при общении на досках объявлений, в мессенджерах и социальных сетях. Прежде всего это персональная информация: фото паспорта (даже если вы считаете, что текст неразличим) или других важных документов, где указаны ваши ФИО; дата и место рождения, электронная почта, номер телефона, адрес проживания, место работы, данные о вашем имуществе и другие, сообщает газета "Известия".