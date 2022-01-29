FT: Евросоюз попросит Азербайджан увеличить поставки газа из-за разногласий с Россией Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Европейский союз (ЕС) на следующей неделе проведет переговоры с Азербайджаном с целью обсуждения возможности увеличения поставок газа в Европу через Трансадриатический трубопровод (ТАП). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон намерен посетить с визитом Баку, где встретится с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром экологии и природных ресурсов республики Мухтаром Бабаевым.

- Мы ожидаем, что переговоры будут посвящены роли Азербайджана в вопросе диверсификации поставок газа в Европу, - заявил источник издания.

Также отмечается, что дискуссии вокруг возможного увеличения поставок азербайджанского газа в Европу активизировались из-за напряженности в отношениях между ЕС и Россией. Причиной этому может быть непростая ситуации на Украине.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что власти Германии готовы включить газопровод "Северный поток – 2" в список санкций в случае российского "вторжения" на Украину. При этом, премьер-министр Баварии Маркус Зедер предупреждал, что ужесточение санкций против российской стороны грозит серьезными последствиями для самой Германии.