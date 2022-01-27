Германия пригрозила санкциями против «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину Фото: REUTERS

Власти Германии готовы включить газопровод «Северный поток – 2» в список санкций в случае «вторжения» России на Украину, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«У нас есть весь спектр ответов, включая «Северный поток – 2». Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость», – сказала дипломат в ходе выступления в парламенте Германии.

По словам Бербок, Россия «стянула к границам Украины более 100 тысяч военных», а также разместила свои силы в Белоруссии. Это было сделано «по необъяснимым причинам», заявила глава МИД ФРГ.

Как писал сайт kp.ru, накануне агентство Bloomberg сообщило, что Германия настаивает на том, чтобы в случае введения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины исключить возможность введения ограничений в сфере энергетики, поскольку тогда могут оказаться под угрозой поставки природного российского газа в Европу.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер предупредил, что ужесточение санкций в отношении России и газопровода «Северный поток – 2» обернется серьезными последствиями для Германии.

Между тем в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».