Spiegel: В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Соединенных Штатов в ФРГ Эмили Хабер направила в МИД Германии конфиденциальное письмо. В нем она написала, что в США Берлин начинают воспринимать как "ненадежного партнера". А причина этому - "сдержанность" немецкой стороны в ситуации вокруг Украины, сообщает издание Spiegel.

Отмечается, что Хабер указывает, что "не только в СМИ, но и в конгрессе" считают, что правительство Германии "выступает в качестве тормоза по теме санкций против России".

Накануне американский колумнист WSJ Дэвид Готард писал, что Германия, которая находится в трудном положении из-за проблем в отношениях сверхдержав, сделала выбор в пользу своих интересов. В результате это вызвало у США "раздражение".

По мнению журналиста, теперь Берлин выглядит "ненадежным союзником" для Штатов. Кроме этого, он привел в пример действия Германии, прямо показывающие, что приход к власти нового канцлера Олафа Штольца не сделали Германию "послушной Белому дому".