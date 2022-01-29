Россия запросила разъяснения из-за статьи о связи Канады с неонацистами на Украине

Россия потребовала разъяснений из-за статьи о связи Канады с неонацистами на Украине Фото: Александр КОЦ

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что российская сторона запросила разъяснения у Канады в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что ее вооруженные силы в рамках операции Unifier ("Объединитель") занимаются подготовкой неонацистских формирований на Украине. Однако пока РФ не получила ответа на свой запрос.

- Канадские СМИ на протяжении последних нескольких месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, таких как "Правый сектор"* и "Азов" негласно прошли подготовку...И канадские журналисты задались вопросом, почему, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы, - рассказал посол Степанов РИА Новости.

В 2020 году в Киеве 1 января украинские националисты провели факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры. Колонна с факелами прошла от парка Шевченко к площади Независимости. Участники акции держали в руках знамена украинских националистов, а также красно-белые флаги, под которыми выступали протестующие в Белоруссии.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.