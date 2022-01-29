Вирусолог Нетесов: Пятая волна коронавируса может продлиться в России до четырех месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев. Об этом заявил вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

По мнению эксперта, это связано с тем, что в стране пока недостаточный уровень коллективного иммунитета.

- Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре. У нас коллективный иммунитет пока ... меньше 60%, - рассказал Нетесов РИА Новости.

Ранее он рассказывал, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет эффективна против заражения омикрон-штаммом коронавируса, несмотря на его многочисленные мутации. Он также предположил, что эффективность "Спутника V" будет не ниже 80%. Ученый рекомендовал гражданам не медлить, а пройти вакцинацию, защитив, тем самым, себя и своих близких.