CNN: США недовольны Украиной из-за "преуменьшения российской угрозы" Фото: REUTERS

США недовольны тем, что украинские власти открыто "преуменьшает угрозу российского вторжения". Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным канала, между Вашингтоном и Киевом пока заметно "нарастает напряженность" из-за разногласий по поводу того, как стоит трактовать и открыто комментировать оценки американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину.

В частности, позиция украинской стороны вызывает вопросы у американских представителей в связи с оказываемой поддержкой.

- У нас есть вопросы: почему вы затеваете ссору с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, если США - чуть ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась? - цитирует CNN слова представителя американских властей.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры пытаются создать впечатление о "завтрашней" войне в стране, однако это неправда. Из-за нагнетания паники Украина несет экономические потери, сообщил глава государства. Он также опроверг сообщения, что у него возникли недопонимания с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.