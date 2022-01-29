Минобороны РФ сообщило о переброске в Белоруссию дивизиона "Панцирей-С". Фото:Минобороны

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 января Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства продолжает передислокацию подразделений Вооруженных сил в Белоруссию.

Теперь российская сторона перебросила на территорию республики зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"

- Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа, - сообщили журналистам в военном ведомстве.

После того, как будет завершена разгрузка техники, личный состав совершит марш в заданные районы.

Напомним, еще 18 января подразделения из состава российских ВС начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Тогда же начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Олег Воинов рассказывал, что учения "Союзная решимость – 2022" состоятся на территории Белоруссии в период с 10 по 20 февраля 2022 года. К учениям привлекут ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.