Посольство России в США: Вашингтон поставками оружия провоцирует Киев на силовые авантюры в Донбассе

Посольство России в США призывает Вашингтон прекратить "накачку вооружением" Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США активно рекламируют свои поставки оружия в Киев, преподнося это как спасение Украины от угрозы гипотетического "российского" вторжения, но на деле провоцируют украинцев на силовые авантюры против населения Донбасса. Об этом сообщает посольство России в Соединенных Штатах на своей странице в социальной сети Facebook.

"Очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса", - констатировали дипломаты.

В частности, в день написания этого сообщения Вооруженные силы Украины открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное, расположенном рядом с городом Докучаевск, уточнили в российском посольстве.

"Вновь призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять Минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения", - говорится в тексте поста.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина получила очередную партию военной помощи от Соединенных Штатов. Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр после того, как на Украине приземлился самолет со второй партией военной помощи от Соединенных Штатов. Он привез Киеву более 80 тонн вооружения. За день до этого на Украину поступила первая партия дополнительной военной помощи от США, которая содержит около 90 тонн летального оружия.