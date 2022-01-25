Украина сообщила о прибытии новой партии вооружения от США Фото: REUTERS

Украина получила очередную партию военной помощи от Соединенных Штатов, сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

«Очередная доставка международной технической помощи из США для ВСУ уже на Украине. В пакете помощи современная оборонная техника и боеприпасы. Укрепляем оборону!» – написала замглавы украинского Минобороны в Facebook.

Напомним, накануне на Украине приземлился самолет со второй партией военной помощи от Соединенных Штатов. Он привез Киеву более 80 тонн вооружения. За день до этого на Украину поступила первая партия дополнительной военной помощи от США, которая содержит около 90 тонн летального оружия.

Как писал сайт kp.ru, ранее Вашингтон также подтвердил свои планы передать Киеву пять вертолетов российского производства Ми-17, которые изначально предназначались для военных Афганистана.