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Политика29 января 2022 6:02

Украинцы вышли к Раде и потребовали от Зеленского не допустить войны с Россией

Собравшиеся подчеркнули, что народы России и Украины не желают воевать между собой
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (62)Комментарии (62)(62)
Украинцы призывают Владимира Зеленского не допустить войны с Россией

Украинцы призывают Владимира Зеленского не допустить войны с Россией

Фото: REUTERS

Украинцы призвали президента страны Владимира Зеленского не допустить войны с Россией. Для этого они вышли с баннерами к зданию Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает "Вести.ua".

"Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?", - обратились к главе украинского государства участники митинга.

По их словам, на фоне риторики властей страны о "российской угрозе" украинцы стали скупать все продукты в магазинах, а пенсионеры – жаловаться на плохое самочувствие.

Также баннеры призывали Зеленского "перестать мямлить" и "прекратить издеваться над народом".

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия многократно опровергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях. В Кремле заявляли, что РФ никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства. Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украины.