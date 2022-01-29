Украинцы вышли к Раде и потребовали от Зеленского не допустить войны с Россией

Украинцы призывают Владимира Зеленского не допустить войны с Россией Фото: REUTERS

Украинцы призвали президента страны Владимира Зеленского не допустить войны с Россией. Для этого они вышли с баннерами к зданию Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает "Вести.ua".

"Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?", - обратились к главе украинского государства участники митинга.

По их словам, на фоне риторики властей страны о "российской угрозе" украинцы стали скупать все продукты в магазинах, а пенсионеры – жаловаться на плохое самочувствие.

Также баннеры призывали Зеленского "перестать мямлить" и "прекратить издеваться над народом".

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия многократно опровергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях. В Кремле заявляли, что РФ никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства. Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украины.