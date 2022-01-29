В Лос-Анджелесе украли оружие из грузовых поездов

В Лос-Анджелесе мародеры совершают ограбления контейнеров грузовых поездов с посылками, оставляя мусор на железнодорожных путях. Фото: Zuma\TASS

Десятки единиц огнестрельного оружия украли из грузовых поездов в Лос-Анджелесе, рассказал начальник городской полиции Майкл Мур. Его слова приводит портал InsiderPaper.

"Злоумышленники взламывали контейнеры и крали огнестрельное оружие, десятки единиц огнестрельного оружия", - констатировал полицейский.

По словам работников компании Union Pacific, владеющей крупнейшей сетью железных дорог в США, воры дожидаются остановки составов, после чего взламывают замки контейнеров болторезами и вскрывают посылки, забирая все ценное.

Как ранее писал сайт kp.ru, организованные банды стали нападать на железнодорожные составы, перевозящие по Калифорнии контейнеры с почтовыми отправлениями. Вдоль путей чуть ли не ежедневно находят тысячи вскрытых посылок, из которых грабители вынимают все самое ценное.

Обходчики подтвердили, что по несколько раз в неделю им приходится убирать с определенных отрезков пути горы разодранных в клочья коробок и конвертов.