Украинский депутат Медведчук заявил, что Зеленский насильно строит на Украине «анти-Россию»

Украинский депутат Медведчук рассказал о насильственной украинизации нацменьшинств и заявил, что Зеленский отвлекает народ от своего провала заявлениями о грядущем "нападении" России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук, который представляет партию «Оппозиционная платформа – за жизнь», заявил о провале политики президента Владимира Зеленского. По мнению Медведчука, Зеленский отвлекает украинских граждан от своего полного провала постоянными заявлениями о якобы предстоящем «вторжении» России в Украину. Об этом Медведчук сказал в интервью телеканалу UkrLive.

Виктор Медведчук отметил, что информации о возможности потенциального будущего вторжения РФ в Украину нет.

«Нет информации, никакого вторжения не может быть, и нет подтверждения того, что концентрация российских войск на границе РФ и Украины направлена на возможное потенциальное будущее вторжение», - сказал он.

Депутат перечислил сферы, в которых правительство Зеленского потерпело фиаско и от проблем в которых, по его мнению, президент Украины пытается отвлечь внимание народа при помощи нагнетании обстановки вокруг «российского вторжения».

«На следующий день он [Зеленский] говорит, что Харьков может быть оккупирован. К чему это? Я понимаю, что это к слову, проходя мимо, но ведь все это и порождает сомнения. Но они удачно порождаются, в плане того, чтобы отвлечь внимание от полного провала власти в обеспечении людей, во всем: рабочими местами, продовольствием, обеспечением мер здравоохранения, образования, и много другого. Это им удается и, наверно, это выгодная ситуация», - сказал Виктор Медведчук.

Депутат подчеркнул, что не верит заявлениям президента Зеленского и отметил, что украинцы также не доверяют ему.

«Потому что он говорит одно, а потом перечеркивает и говорит другое», - объяснил Медведчук.

По словам Медведчука, Владимир Зеленский строит в Украине «анти-Россию», и делает это насильно, не учитывая желания и интересов народа и нарушая законы.

«Сегодня, фактически, строится анти-Россия: дискриминация русского языка, дискриминация русскоязычного населения, насильственная украинизация. А все, что насильственно – это противозаконно», - подчеркнул политик.

Депутат напомнил, что часть 3 статьи 10 украинской Конституции гарантирует свободное использование и развитие на территории страны русского языка и других языков нацменьшинств.

«Это основной закон, а не закон об украинском языке. Вы нарушаете грубо, преступно, норму конституции», - отметил Медведчук, говоря о насильственной, по его мнению, украинизации.

Также политик напомнил, что российская сторона предложила

Политик напомнил, что российская сторона предложила Киеву диалог.

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