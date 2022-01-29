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В мире29 января 2022 8:17

Welt: Германия не сможет быстро найти альтернативу российскому газу, углю и нефти

Эксперт института BRG заявил о невозможности быстро и полностью найти замену поставкам энергоносителей из России
Мария ПАВЛОВА
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Эксперт: Германия не сможет быстро найти замену российским энергоносителям в случае прекращения поставок.

Эксперт: Германия не сможет быстро найти замену российским энергоносителям в случае прекращения поставок.

Фото: REUTERS

Если Россия остановит поставки энергоносителей в Германию, немецкое правительство не сможет найти замену российскому газу, нефти и углю в короткие сроки и в полном объеме. Об этом заявил эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов BGR Мартин Пайн в интервью изданию Welt в субботу 29 января.

По данным института, Германия импортирует из России 34 процента нефти, более половины газа, 45 процентов каменного угля.

«Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно», - сказал Мартин Пайн.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен полностью отказаться от российского газа к 2046 году. Предполагается, что газ заменят возобновляемые источники энергии. Подробности здесь на kp.ru.