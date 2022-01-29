В Госдуме рассказали, как проживающие в ЛНР и ДНР россияне могут пройти военную службу в России

Российские граждане с Донбасса могут пройти службу в армии России Фото: REUTERS

Проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) граждане России могут пройти военную службу в Вооруженных силах РФ, рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Если граждане России, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию", - уточнил Водолацкий.

По его словам, служба таком случае в армии будет проходить на российской территории.

Водолацкий также добавил, что вопрос обеспечения безопасности и защиты русскоязычного населения регулярно затрагивается во время встреч с жителями ДНР и ЛНР.

Как ранее писал сайт kp.ru, начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят активные боевые действия в Донбассе, а обстановка в регионе становится похожей на предвоенную.

По словам Лещенко, в зоне силовой операции Украины в Донбассе наблюдается активное перемещение техники. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что действия ВСУ тщательно скрываются, а работа наблюдателей миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) полностью блокирована.