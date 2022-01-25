В ЛНР заявили о подготовке Украиной боевых действий в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины готовят активные боевые действия в Донбассе, обстановка в регионе становится похожей на предвоенную, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

«Обстановка больше напоминает предвоенную обстановку. Все приведенные данные показывают, что украинская армия ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям», – сказал он в ходе брифинга.

По словам Лещенко, в зоне силовой операции Украины в Донбассе наблюдается активное перемещение техники. При этом, подчеркнул представитель оборонного ведомства, действия ВСУ тщательно скрываются, а работа наблюдателей миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) полностью блокирована.

Как заявил начальник управления Народной милиции ЛНР, ведомство имеет в своем распоряжении достаточно людей и техники, чтобы ответить на «любые посягательства на территориальную целостность и безопасность населения Луганской народной республики».

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что вблизи Славянска был замечен реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Он был переброшен в этот регион украинскими военными, сообщили в ДНР.

До этого замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что Украина стянула к Донбассу 120-тысячную армию, тяжелое оружие и увеличила число обстрелов в пять раз.