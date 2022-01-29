В 2021 году Госпогранслужба Украины не впустила в страну около 7000 россиян

В Украину в 2021 году не впустили почти семь тысяч россиян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госпогранслужба Украины обнародовала данные по количеству иностранцев, которым запретили въехать в страну в 2021 году. Отмечается, что большинство среди иностранцев, которых не впустили в Украину – россияне.

Пересечь границу не разрешили почти семи тысячам граждан РФ. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

«Большинство иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, составляют граждане России. Их количество выросло почти в 2,5 раза и составило около 7 тыс. человек», - сообщает пресс-служба ведомства.

Также выросло количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдавии. Им отказали более 5300 раз. Запретили въезд в Украину 1453 гражданам Индии, 1399 гражданам Румынии, 1319 гражданам Польши, 1 114 гражданам Египта и 756 гражданам Белоруссии. Всего в 2022 году в Украину запретили въехать 46 тысячам человек.

В большинстве случаев отказывались впускать в Украину иностранцев, которые не могли подтвердить цель своей поездки или нарушали карантинные ограничения.

«Соотечественникам отказывали в пересечении границы из-за недействительных документов, отсутствия поручения родителей и запрета выезда за пределы страны», - добавили в погранслужбе.

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