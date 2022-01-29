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Политика29 января 2022 10:36

Путин поручил решить вопрос предоставления соцвыплат жителям ДНР и ЛНР через Госуслуги

Глава государства уточнил, что речь идет о гражданах России, проживающих в Донбассе
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны решить вопрос о предоставлении льгот и социальных российским гражданам, проживающим в Донбассе, через портал Госуслуг.

Соответствующее поручение российский лидер сделал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Оно опубликовано на сайте Кремля.

В тексте документа говорится, что должна быть возможность подавать заявления на льготы и социальные выплаты без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации.

Как ранее писал сайт kp.ru, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) граждане России могут пройти военную службу в Вооруженных силах РФ. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.