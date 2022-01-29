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Общество29 января 2022 10:58

Путин поручил включить дни памяти геноцида народов нацистами в воспитательную работу

Президент ждет доклада об исполнении до 1 мая 2022 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поручил Минросвещения включить в план воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Минпросвещения России в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками", - говорится в тексте документа.

В частности, необходимо включить в план Международный день памяти жертв Холокоста - 27 января. В этот день Красная Армия освободила узников фашистского концентрационного лагеря Освенцим.

Президент ждет доклада об исполнении до 1 мая 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма направила обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой учредить в России День геноцида советского народа.

Напомним, закон о геноциде белорусского народа официально опубликовали на сайте Национального правового интернет-портала. Закон принят с целью сохранения памяти о миллионах советских граждан, ставших жертвами в годы войны и послевоенный период.