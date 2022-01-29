Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 января 2022 11:01

Путин рекомендовал парламенту уточнить понятие пыток

Президент России рекомендовал усилить ответственность представителей власти за пытки
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Путин поручил уточнить понятие "пытки".

Путин поручил уточнить понятие "пытки".

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин дал поручение палатам Федерального собрания рассмотреть проект закона, в котором бы уточнялось понятие «пытка». Президент отметил, что это понятие должно быть уточнено в соответствии с Конвенцией против пыток 1984 года. Об этом говорится в перечне поручений Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

«Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 г.)», - сказано в документе.

Также Владимир Путин отметил, что в законопроекте должно быть установлено усиление ответственности для представителей власти за совершение уголовно наказуемого деяния с применением пытки.

Поручение президент должно быть выполнено до 1 июля.

О том, почему реакция россиян на внесение поправок, ужесточающих наказание силовиков за пытки, оказалась неоднозначной, читайте здесь на kp.ru.