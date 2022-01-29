Путин рекомендовал парламенту уточнить понятие пыток

Путин поручил уточнить понятие "пытки". Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин дал поручение палатам Федерального собрания рассмотреть проект закона, в котором бы уточнялось понятие «пытка». Президент отметил, что это понятие должно быть уточнено в соответствии с Конвенцией против пыток 1984 года. Об этом говорится в перечне поручений Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

«Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 г.)», - сказано в документе.

Также Владимир Путин отметил, что в законопроекте должно быть установлено усиление ответственности для представителей власти за совершение уголовно наказуемого деяния с применением пытки.

Поручение президент должно быть выполнено до 1 июля.

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