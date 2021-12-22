Леонид Головко: Любого сотрудника ФСИН можно обвинить в пытках - за то, что прогулок дает мало!

Леонид Головко. Фото: msu.ru

Представители Совета Федерации Андрей Клишас и Госдумы Павел Крашенинников внесли на рассмотрение нижней палаты парламента поправки, которые должны ужесточить наказания силовиков за пытки. И не только в системе исполнения наказаний, но и на любой стадии расследования преступлений. Вносятся изменения в 302-ю статью УК. Это принуждение к даче показаний. И предлагается ввести новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов. По мнению двух юристов и представителей двух палат парламента, это позволит привлекать за «применение пыток» всех нарушителей из правоохранительной цепочки — от начала расследования до применения наказания после приговора суда.

Почему эти инициативы встретили не однозначно одобрительную, а, скорее, довольно разноречивую реакцию в российском обществе?

Сайт KP.ru обратился за комментарием к заведующему кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юрфака МГУ Леониду Головко.

- После того, как сенатор Клишас и депутат Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о расширении понятия «пытки» и усилении наказания за их применения — это приведет к тому, что пытать в России перестанут?

- Вряд ли такого рода меры что-то принципиально решают. И без громкого слова «пытки».

- Но разве наша правовая система сегодня не запрещает физическое насилие?

- Запрещает, и не только в процессе получении показаний. Но и во всей остальной деятельности госорганов. В том числе, в службе исполнения наказаний.

- Закон такой есть?

- Есть. И я пока не понимаю, что конкретно нам даст понятие «пытка» дополнительно. Скорее, этот законопроект надо расценивать как результат определенного давления.

- Которое оказывает кто?

- Международные правозащитные организации. Надо понимать, что опыт тех стран, где это реализовано, в том числе ряда постсоветских, например, среднеазиатских, не показал, что возник прогресс. Мне кажется, это создаст лишь дополнительную неопределенность. Например, почему только при получении показаний сотрудники имеют ограничения? Вообще, если пытки и применяются, то чаще всего при исполнении наказания.

- Пытки не ведут к эффективному расследованию преступления или наказанию за него?

- Слово «пытка» - неопределенное. Где предел этого понятия? Само нахождение в местах лишения свободы - уже пытка для многих.

- То есть миллионы подвергались пыткам?

- Для кого-то пытка —это не есть те продукты, которые человек привык потреблять. Для других пытка — не иметь возможности гулять или ездить на дачу. Слишком неопределенное понятие. И оно только дестабилизирует правовую систему. А то, что сейчас при исполнении наказания и при расследовании используется физическое насилие — так оно уже запрещено по закону. При том такой факт в нашей правовой системе существует.

- По новым поправкам предлагается лишение свободы до 12 лет...

- Так и сегодня за пытки, в том числе изнасилования — уже есть жесткое наказание! И не дай бог какой-то сотрудник это совершит - там уже квалифицирующий признак!

- Те, кто внес поправки, говорят, что подобные преступления перейдут в разряд «особо тяжких».

- Но и сейчас существует наказание за превышение должностных полномочий! Ничто не мешает нам уточнять какие-то наказания по любым преступлениям. И без громких понятий. Которые только создают правовую неопределенность. Любого сотрудника ФСИН можно обвинить в пытках.

- За что?

- За то, что он недостаточно прогулок дает. Но сотрудник действует строго по существующему регламенту!

- То есть, наказывать за издевательства правоохранителей можно по всей строгости закона уже сейчас?

- Ну конечно, наша правовая система и так все элементы с конкретными наказаниями содержит. Безотносительно к правозащитным компаниям. Да, можно вносить уточнения — но без громких слов. Которые лишь дестабилизируют работу госорганов. И создают возможности манипулировать какими-то понятиями.

- На нас давят — и мы вот так откликаемся?

- Я не сторонник того, что надо принимать решения под давлением международных правозащитных и правоохранительных организаций. Это ни к чему хорошему обычно не приводит. Вводится какое-то понятие. И оно ситуацию дестабилизирует. Надо спокойно и целенаправленно выявлять такие преступления. И не оставлять их безнаказанными. Принимать те меры, которые уже предусмотрены законом. Бороться спокойно, без медийных компаний. А если нам кажется, что где-то наказания неадекватны — реагировать оперативно.