Путин поручил изучить практику исключения НКО из реестра иноагентов

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре проанализировать законодательство о регулировании деятельности некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения", - говорится в поручении.

О результатах работы следует доложить до 1 мая 2022 года. К этой дате следует подготовить предложения о поправках в законодательстве, если в них существует необходимость.

Как ранее писал сайт kp.ru, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что закон о СМИ-иностранных агентах должен быть обязательно обсужден с профессиональным сообществом.

Закон должен обеспечивать свободу слова и неприкосновенность людей, затрагивающих темы несовершенства общества и государственного аппарата, отметил Путин. При этом, подчеркнул он, законодательство должно не допустить вмешательства извне. Работать со СМИ нужно аккуратно, чтобы "не обесточить необходимые инструменты, которые нужно использовать для собственных интересов и развития страны", сказал президент.