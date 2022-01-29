Глава Германского промышленного союза заявил, что найти замену российскому газу будет сложно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергоснабжение Германии не зависит только от одного газопровода «Северный поток – 2», однако найти замену российскому газу при прекращении поставок в случае гипотетического конфликта между Россией и Украиной будет сложно. Такое заявление сделал глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм.

По его словам, последствия гипотетического конфликта на Украине «были бы мрачными для всех», поэтому нужно предотвратить дальнейшую эскалацию дипломатическими методами. Как он отметил, потребность Германии в голубом топливе покрывается российскими поставками в объеме свыше 50%, и «будет точно нелегко» восполнить это.

«Будет точно нелегко в краткосрочной перспективе полностью или в значительной степени восполнить эту долю», - заявил глава союза в интервью медиагруппе Funke.

Русвурм назвал «надежным и выгодным» импорт российского газа, а не «игрой ва-банк», призвав немецкое правительство сфокусировать свое внимание на голубом топливе, как переходной технологии к возобновляемым источникам энергии, отметив при этом, что новые способы получения энергоресурсов на сегодняшний день ненадежны.

«Мы должны покрывать растущие потребности в электроэнергии, если, например, не светит солнце или не дует ветер. Для этого как переходная технология нужен газ», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов BGR Мартин Пайн также заявил, что Германия не сможет быстро найти альтернативу российскому газу, углю и нефти.